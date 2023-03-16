МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. Япония отменит торговые преференции для России еще на год

Вместе с этим объем экспорта изделий из стали и железа в отчетный период упал по сравнению с февралем 2022 года на 98,8%, цветных металлов – на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий – на 54,2%.

Сократился и экспорт по таким позициям, как аудио и видеоаппаратура (падение на 62%) и автомобили (падение на 26,8%). Экспорт запчастей к автомобилям в феврале текущего года просел на 74,4%, а мотоциклов – на 11,8%.

В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).