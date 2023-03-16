МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Тайваня на фоне заявлений Гондураса о намерении установить дипломатические отношения с Китаем заявило, что Тайвань никогда не будет вступать в "денежную конкуренцию" с КНР. Байден заявил о готовности США к конкуренции с КНР

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро написала на своей странице в Twitter, что поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне начать работу по установлению официальных отношений с КНР. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в среду, что Китай приветствует намерение Гондураса, назвав его исторической тенденцией.

"По сей день мы стремились поддерживать дружбу (с Гондурасом — ред.), стремились к ней по мере наших сил. Но мы никогда не будем вступать в денежную конкуренцию с Китаем", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД Тайваня также напомнило правительству Гондураса, что республика уже "страдает от долговых проблем", и призвало "не делать отчаянных шагов", которые приведут Гондурас в долговую ловушку Китая.

Гондурас — один из 14 дипломатических союзников Тайваня. Остальные 13 включают Белиз, Гватемалу, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше их было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать дипломатические связи с Тайванем, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.