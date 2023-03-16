МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Польша стоит на пороге банкротства, причем вопрос не в том, произойдет это или нет, а, скорее, вопрос того, когда это случится, пишет обозреватель Interia Яцек Рамотовский. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

Польский государственный долг по отношению к ВВП не увеличивается, однако благодаря высокой инфляции номинальный ВВП стремительно растет. Рассчитывается этот долг по отношению к номинальной стоимости ВВП.

"То есть если инфляция поднялась на 14 процентов в год, а долг на десять, то это значит, что долг становится меньше. Это выглядит странным, но это так. Вот только расходы на обслуживание долга все равно растут", — отметил Рамотовский.

По мнению обозревателя, Польшу ждет крах экономической системы из-за устоявшейся спирали популизма.

Профессор Экономического университета в Кракове, а в прошлом вице-премьер, член Совета по денежно-кредитной политике Ежи Хаузер обратил внимание на то, что именно популизм разгоняет инфляцию, делая ее еще более высокой и продолжительной.

"Инфляция приводит к росту социальной базы популизма. Алгоритм таков — инфляция, бедность, разочарование, претензия, индексация и, как следствие, еще более высокая инфляция", — сказал он.

В заключении автор материала отметил, что "инфляционная спираль" в Польше накручивается все больше.

"Займет ли это у нас 30 лет? Десять лет у нас уже за плечами. Когда это случится? В 2040 или 2050 году? Да, примерно в это время. Хотя никто не гарантирует, что ухудшение может произойти быстрее", — резюмировал обозреватель.