МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции сыграли на руку юаню, пишет обозреватель Bloomberg Александр Габуев. СМИ: Польша стоит на пороге банкротства

В России китайскую валюту все чаще используется в торговле, что повышает роль юаня в регионе и ведет к изменению ландшафта мировой экономики.

По сути китайская валюта осуществляет экспансию, и сегодня ее можно назвать "антидотом" от действий Вашингтона, превращающего мировую финансовую систему в свое оружие.

После ввода Западом санкций влияние юаня на российском рынке еще больше усилилось.

"Впервые за всю историю московской биржи юань в прошлом месяце обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на этой площадке. Его доля составила почти 40% от общего объема торгов", — отметил Габуев.

Обозреватель также подчеркнул, что, по данным Банка России, доля расчетов за российский экспорт в китайской валюте за первые девять месяцев 2022 года увеличилась с 0,4 процента до 14 процента. Сегодня счета в юанях можно открывать во всех крупных банках, а поэтому вклады российских семей в китайской валюте за этот период времени увеличились с нуля до шести миллиардов долларов. А это — 11 процентов от общего объема хранящейся там иностранной валюты.

Габуев отметил, что такие революционные перемены объясняются не только "токсичностью" доллара и евро в России из-за санкций, но переменами в географии российской торговли. Импорт из западных стран рухнул из-за санкций, а экспорт на Запад все более сокращается. Поэтому у Москвы не было другого выхода, кроме как переключить большую часть торговых объемов на Китай. Именно поэтому в прошлом году на его долю пришлось 40 процентов российского импорта и 30 процентов экспорта. СМИ: в Германии пустеют полки супермаркетов

"Поскольку все большая доля российского экспорта и импорта приходится на Китай, вполне логично, что российская финансовая система стремительно переходит на юань на государственном, корпоративном и бытовом уровне. Оказывается, даже неконвертируемый юань может стать региональной резервной валютой для экономики размером с российскую", — добавил обозреватель.

Он считает, что за Россией постепенно последуют и другие страны Евразии, торговая зависимость которых от Китая увеличивается. Среди них прежде всего можно перечислить центральноазиатские республики и Пакистан. Власти Саудовской Аравии также пристально следят за опытом Москвы, и, хотя они по-прежнему преимущественно полагаются на доллар, многие из этих государств будут осторожно увеличивать долю юаня. Это указывает не только на их стремление застраховаться от США, которые используют мировую финансовую систему в качестве своего оружия, но и на усиливающуюся способность Китая обеспечивать своих торговых партнеров большинством необходимых им товаров, включая передовые технологии, подытожил журналист.

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