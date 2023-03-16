МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, выросло на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,45 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 1,31 миллиона с первоначального уровня января в 1,309 миллиона. Показатель января был пересмотрен до 1,312 миллиона новостроек.

По сравнению с февралем 2022 года число новых домов в США в отчетном месяце упало на 18,4%.

При этом число разрешений на строительство в США в феврале увеличилось на 13,8% к январю — до 1,524 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,34 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.