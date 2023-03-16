МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 марта, сократилось на 20 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 192 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 195 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 212 тысяч с 211 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 0,75 тысячи, до 196,5 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 197,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 марта, сократилось на 29 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,684 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.