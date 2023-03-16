МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщает издание Local Denmark.

Место утечки на газопроводе "Северный поток"

Названы страшные последствия подрыва "Северных потоков"

"Министр иностранных дел Дании… заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — говорится в сообщении издания.

По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

"Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования", — приводит издание слова Расмуссена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ.