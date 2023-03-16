МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщает издание Local Denmark. Названы страшные последствия подрыва "Северных потоков"

"Министр иностранных дел Дании… заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — говорится в сообщении издания.

По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

"Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования", — приводит издание слова Расмуссена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ.