СМИ: Дания откажет России в участии в следствии по ЧП на "Северных потоках"
Local Denmark: Дания откажет России в участии в расследовании атаки на "Северные потоки"
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщает издание Local Denmark.
"Министр иностранных дел Дании… заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — говорится в сообщении издания.
По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.
"Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах расследования", — приводит издание слова Расмуссена.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ.
https://1prime.ru/world/20230316/840098056.html
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