МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Прогнозы французских политиков в отношении России вот уже много лет звучат как самовнушения психолога Эмиля Куэ, отметил обозреватель Boulevard Voltaire Франсуа Буске.

Российской экономике вновь предрекали уничтожение "одним ударом", но этого не случилось, и журналист предложил европейцам "больше не позориться".

По мнению Буске, никогда еще подача информации в западных СМИ не была столь однобокой. Названа валюта, максимально выигравшая от антироссийских санкций

"Сейчас допускается только одна точка зрения — "украиноцентристская". Но никто не хочет понимать, что экономические санкции обернутся против нас: инфляция, энергетический кризис, потеря долларом доминирующей позиции. Россия наглядно демонстрирует всему миру, что можно не только выжить, но и преуспеть в экономическом плане, даже будучи вытесненной за рамки долларовой зоны", — отметил обозреватель.

Проблема состоит в том, что США финансирует свой чудовищный внешнеторговый дефицит благодаря "привилегии доллара", продолжил Буске. Вашингтон фактически взимает с европейцев "имперский налог", добавил он.

"Заметьте, ведь империи всегда так поступали: находящиеся в их подчинении народы платят им дань. Америка лишь добавила новый элемент к этой извечной практике: теперь она оказывает нам "любезность", беря у нас кредиты. Однако на деле они представляют собой ни что иное, как те же налоги, так как могут напечатать эти самые доллары и вернуть нам намного меньше, чем у нас взяли", — объяснил журналист.

Ситуация может оставаться неизменной до тех пор, пока другие страны продолжают покупать американские казначейские векселя, деноминированные в долларах США, постоянно спасая страну, которая продолжает накапливать долги. А тем временем русские уже одержали экономическую победу, оставив нас всех в дураках, подытожил Буске.

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