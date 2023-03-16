В США считают, что проблемы швейцарского банка Credit Suisse носят изолированный характер
ВАШИНГТОН, 16 мар — ПРАЙМ. США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"На данный момент мы рассматривает то, что происходит с, как изолированную проблему. Его проблемы не связаны текущей экономической ситуацией, текущим экономическим климатом", — сказала она на брифинге для журналистов.
США, по словам Жан-Пьер, приветствуют решение швейцарских властей предоставить дополнительную ликвидность банку. "Я бы переадресовала вас в министерство финансов. Они находятся в тесном контакте с швейцарскими коллегами по поводу это конкретного вопроса в конкретном банке", — сказала она.
ЦБ Швейцарии и финансовый регулятор FINMA ранее заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости центробанк предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
ИСК АКЦИОНЕРОВ ИЗ США
Акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против самой финансовой корпорации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах.
“Коллективная жалоба о нарушениях федеральных законов о ценных бумагах… от лиц и организаций, которые приобретали или иным образом получали американские депозитарные расписки Credit Suisse между 10 марта 2022 года и 15 марта 2023 года”, — указано в тексте иска, поданного в среду в окружной суд Нью-Джерси.
Согласно документу, истцы обвиняют банк во введении инвесторов в заблуждение из-за нераскрытия существенной информации об уязвимостях во внутреннем контроле перед текущим сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.
Помимо самой группы, среди ответчиков указаны, в частности, председатель компании Аксель Леманн, исполнительный директор Ульрих Корнер и финансовый директор Диксит Йоши.
Утверждается, что банк и его руководители выступали с “ложными по существу и вводящими в заблуждение заявлениями” о “бизнесе, операциях или перспективах” Credit Suisse, в результате чего инвесторы компании понесли существенные убытки.
В среду стоимость акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/world/20230316/840099228.html