ВАШИНГТОН, 16 мар — ПРАЙМ. США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Акции First Republic Bank падают почти на 30 процентов

"На данный момент мы рассматривает то, что происходит с, как изолированную проблему. Его проблемы не связаны текущей экономической ситуацией, текущим экономическим климатом", — сказала она на брифинге для журналистов.

США, по словам Жан-Пьер, приветствуют решение швейцарских властей предоставить дополнительную ликвидность банку. "Я бы переадресовала вас в министерство финансов. Они находятся в тесном контакте с швейцарскими коллегами по поводу это конкретного вопроса в конкретном банке", — сказала она.

ЦБ Швейцарии и финансовый регулятор FINMA ранее заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости центробанк предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

ИСК АКЦИОНЕРОВ ИЗ США

Акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против самой финансовой корпорации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах.

“Коллективная жалоба о нарушениях федеральных законов о ценных бумагах… от лиц и организаций, которые приобретали или иным образом получали американские депозитарные расписки Credit Suisse между 10 марта 2022 года и 15 марта 2023 года”, — указано в тексте иска, поданного в среду в окружной суд Нью-Джерси.

Согласно документу, истцы обвиняют банк во введении инвесторов в заблуждение из-за нераскрытия существенной информации об уязвимостях во внутреннем контроле перед текущим сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.

Помимо самой группы, среди ответчиков указаны, в частности, председатель компании Аксель Леманн, исполнительный директор Ульрих Корнер и финансовый директор Диксит Йоши.

Утверждается, что банк и его руководители выступали с “ложными по существу и вводящими в заблуждение заявлениями” о “бизнесе, операциях или перспективах” Credit Suisse, в результате чего инвесторы компании понесли существенные убытки.

В среду стоимость акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).