Welt: оборонная промышленность России поразила Запад своей мощью
Die Welt: оборонная промышленность России стала еще сильнее, чем раньше
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Запад не ждал, что оборонно-промышленный комплекс России обладает достаточной мощью, пишет газета Die Welt.
Страны западного блока намеревались задушить российскую оружейную промышленность вводимыми санкциями, однако в Москве нашли решения для изменения ситуации. Это привело к тому, что оборонный сектор России сейчас находится в лучше форме, чем раньше, констатируют авторы статьи.
Заводы, как отмечается в статье, работают отлично и на полную мощность. При этом российский ОПК с успехом не только создает новое оружие, но и работает над модернизацией старого.
Уже год российская экономика находится под давлением беспрецедентных санкций стран Запада. Были заморожены государственные и частные активы россиян, в том золотовалютные резервы. Часть европейских компаний покинули российский рынок. Часть санкций затронули российский энергетический сектор.
Антироссийские меры привели к двузначной инфляции в странах Запада, которую там не видели более сорока лет, а также с дефициту энергоресурсов и сокращению производства.
https://1prime.ru/world/20230317/840103254.html
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