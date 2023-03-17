МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Запад не ждал, что оборонно-промышленный комплекс России обладает достаточной мощью, пишет газета Die Welt. В Японии пообещали миру страшные последствия из-за действий Запада

Страны западного блока намеревались задушить российскую оружейную промышленность вводимыми санкциями, однако в Москве нашли решения для изменения ситуации. Это привело к тому, что оборонный сектор России сейчас находится в лучше форме, чем раньше, констатируют авторы статьи.

Заводы, как отмечается в статье, работают отлично и на полную мощность. При этом российский ОПК с успехом не только создает новое оружие, но и работает над модернизацией старого.

Уже год российская экономика находится под давлением беспрецедентных санкций стран Запада. Были заморожены государственные и частные активы россиян, в том золотовалютные резервы. Часть европейских компаний покинули российский рынок. Часть санкций затронули российский энергетический сектор.

Антироссийские меры привели к двузначной инфляции в странах Запада, которую там не видели более сорока лет, а также с дефициту энергоресурсов и сокращению производства.

