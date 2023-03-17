МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в феврале остался на уровне января, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,2%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем января в 78%. Таким образом, загрузка в феврале оказалась на 1,6 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 78,4%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.