МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Великобритания является единственной страной из государств "Большой семерки", чей ВВП может снизиться в 2023 году, несмотря на общее улучшение прогноза по его росту, следует из опубликованного в пятницу доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

По данным ОЭСР, наибольший рост ВВП среди стран G7 ожидается в США (1,5%). Второе место занимает Япония (1,4%), третье — Канада 1,1%.

Среди европейских членов "Большой семёрки" лидирует Франция с показателем роста в 0,7%, за ней следуют Италия (0,6%) и Германия (0,3%).

Великобритания занимает последнее место по прогнозируемому росту ВВП, который, как отмечается в докладе ОЭСР, станет отрицательным в 2023 году. Британская экономика сократится на 0,2%, несмотря на улучшение прогноза по сравнению с ноябрьским докладом, в котором предсказывалось уменьшение ВВП на 0,4%.

Организация также ожидает замедление инфляции в текущем году до 6,7% с 9,1% в 2022 году.