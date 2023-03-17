ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска, пишет Wall Street Journal.

"Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", — пишет издание.

В сообщении говорится, что экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. "По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", — говорится в сообщении.

При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, пишет газета.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.