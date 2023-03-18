МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в беседе с изданием Exxpress заявил, что обладает дополнительными данными о ситуации подрывами "Северных потоков", однако не может раскрыть эту информацию. Херш уверен, что Байден никогда не сознается в подрыве "Северных потоков"

"Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня", — отметил он.

Журналист также пояснил, что не сомневается в своем расследовании Чп с "Северными потоками" в Балтийском море. Он также высмеял статьи с версией о "проукраинской группе".

В прошлом месяце Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования ЧП на российских экспортных трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Как ему удалось выяснить, диверсию совершили США, используя помощь союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО). Летом 2022 года в ходе учений Baltops американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы. В сентябре норвежцы привели эти устройства в действие. Инициатором диверсии, по словам Херша, выступал президент США Джо Байден.