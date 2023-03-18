Энергетический регулятор Германии допустил газовый кризис следующей зимой
Глава регулятора Германии заявил, что эпоха дешевой энергии для Европы закончилась
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер прогнозирует, что в отопительный период зимы 2023-2024 годов в стране стоит ждать чрезвычайную ситуацию с газом. Об этом он заявил в беседе с изданием Rheinische Post.
По его мнению, факторы риска заключаются в том, что следующая зима может быть очень холодной. Тогда домохозяйства и компании не смогут недостаточно экономить на энергоносителях.
Он отметил, что соседние страны могут потребовать от Берлина поддержки поставок: это создает дополнительные риски.
"Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят", — сказал Мюллер.
Еще один фактор, который может усугубить ситуацию с энергоносителями, если запланированная инфраструктура импорта сжиженного природного газа в Германию не будет бесперебойно работать.
При этом глава регулятора ФРГ отметил, что нынешний отопительный сезон удалось пройти достаточно успешно. Этому способствовала теплая погода, повлекшая снижение спроса со стороны населения, а также появление альтернативных поставщиков.
https://1prime.ru/world/20230318/840113350.html
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