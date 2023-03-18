МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер прогнозирует, что в отопительный период зимы 2023-2024 годов в стране стоит ждать чрезвычайную ситуацию с газом. Об этом он заявил в беседе с изданием Rheinische Post. Херш: я знаю о деле "Северных потоков" больше, чем могу сказать

По его мнению, факторы риска заключаются в том, что следующая зима может быть очень холодной. Тогда домохозяйства и компании не смогут недостаточно экономить на энергоносителях.

Он отметил, что соседние страны могут потребовать от Берлина поддержки поставок: это создает дополнительные риски.

"Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят", — сказал Мюллер.

Еще один фактор, который может усугубить ситуацию с энергоносителями, если запланированная инфраструктура импорта сжиженного природного газа в Германию не будет бесперебойно работать.

При этом глава регулятора ФРГ отметил, что нынешний отопительный сезон удалось пройти достаточно успешно. Этому способствовала теплая погода, повлекшая снижение спроса со стороны населения, а также появление альтернативных поставщиков.