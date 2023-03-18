ДОХА, 18 мар — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило в выпущенном им кредитном отчете рейтинг королевства Саудовская Аравия на уровне "A1", ожидается, что прогноз экономического развития будет изменен со "стабильного" на "позитивный", сообщило Саудовское агентство новостей SPA. В Германии перечислили риски после "конца эпохи" дешевого газа из России

"Подтверждение классификации королевства в отчете агентства на уровне "А1" с прогнозом его изменения на "позитивный" стало результатом постоянных усилий его правительства по разработке налогово-бюджетной политики и комплексных нормативных и экономических структурных реформ, которые будут поддерживать устойчивость экономической диверсификации страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — приводит Саудовское агентство новостей SPA обоснование Moody's.

Кроме того, в нем говорится, что "реформы и инвестиции в различные неуглеводородные отрасли со временем снизят зависимость королевства от углеводородной энергетики, ключевая роль государственных инициатив и проектов по диверсификации экономики, поддерживаемых инвестициями частного сектора, приведет к экономическому росту и улучшению перспектив на будущее".

По сообщению SPA, этот отчет подтверждает усилия королевства по продолжению финансовой политики, которая способствует поддержанию финансовой устойчивости, развитию управления государственными финансами и повышению качества финансового планирования для содействия экономическому росту и более эффективному использованию ресурсов.

В отчете указано, что Саудовская Аравия "поддерживает уровень долга ниже, чем у стран с аналогичным кредитным рейтингом, обладает денежными резервами и глобальной конкурентной позицией в области энергетики".

В мае 2020 года рейтинговое агентство Moody's присвоило Саудовской Аравии "негативный" кредитный рейтинг, который в следующем году уже был изменен на "стабильный".