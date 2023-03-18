МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Против стран Европы Вашингтон развязал глобальную борьбу, спланировав и выступив организатором подрыва российских трубопроводов "Северные потоки" в Балтийском море, пишет польское издание Mysl Polska. Херш: я знаю о деле "Северных потоков" больше, чем могу сказать

"Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — считает автор статьи.

США, по мнению издания, главной целью этой диверсии выступало усиление "гегемонии статуи Свободы" на энергетической и экономической арене. Страны Старого Света оказались в прямой зависимости от поставок СПГ из-за океана.

Другой стороной теракта — выгода от лидерства на рынке сбыта для ядерных технологий, говорится в статье.

Помимо этого, Белый дом ставит перед собой задачу возобновить гонку вооружений. Для Европы, которая оказалась под прессом западного "друга", это означает потерю статуса безъядерной зоны.

На другом конце планеты, вдали от Европы, США принимают усилия для ослабления другого своего конкурента — Китая. Поэтому, считают в польском издании, следующими целями Вашингтона для атак могут стать Суэцкий или планируемый Пекином новый Никарагуанский канал.

В феврале американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования подрывов "Северного потока" и "Северного потока — 2". Он выяснил, что диверсию на трубопроводах устроили Соединенные Штаты при помощи союзников по блоку НАТО. Летом 2022 года в ходе морских учений Baltops американские водолазы заложили мины под газовые нитки. Через три месяца, в сентябре, норвежцы привели эти заряды в действие.