МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СМИ: Deutsche Bank может приобрести некоторые активы Credit Suisse

"Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки, о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли — и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней",- сказала она.

"Все стороны об этом были уведомлены, не только устно, но и специальными нотами. Еще раз повторяю, Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней",- заключила Захарова