Россия дала согласие на продление "зерновой сделки" на 60 дней
Захарова: Россия дала согласие на продление "зерновой сделки" на 60 дней
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки, о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли — и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней",- сказала она.
"Все стороны об этом были уведомлены, не только устно, но и специальными нотами. Еще раз повторяю, Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней",- заключила Захарова
https://1prime.ru/world/20230318/840115213.html
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