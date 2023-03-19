МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии намерено закрыть сделку по слиянию проблемного Credit Suisse с банковским гигантом UBS до открытия понедельничных торгов 20 марта. По данным источников газеты Financial Times, этот вариант рассматривается как единственно возможный способ "остановить падение доверия" к кредитным организациям страны. СМИ: Deutsche Bank может приобрести некоторые активы Credit Suisse

Как сообщили собеседники издания, поглощение намерены провести с использованием экстренных мер для ускорения процесса: это надо сделать до вечера воскресенья, 19 марта. Чтобы на открытии бирж в понедельник не было обрушения.

Сейчас в Швейцарии действуют законы, по которым у акционеров холдинга UBS, к которому власти хотят присоединить проблемную структуру, есть шесть недель на консультации по вопросу слияния. Однако, отметили источники, сделку хотят провести без этого, в ускоренном режиме.

В службе по надзору за финрынками страны (Finma), в Национальном банке Швейцарии и банках Credit Suisse и UBS на запрос издания не ответили. Однако газета пишет о том, что регуляторы видят эту сделку как единственный способ "остановить падение доверия".

Накануне, 18 марта, в правительстве Швейцарии состоялось экстренное заседание по обсуждению дальнейшей судьбы Credit Suisse.

Разговоры о том, что Credit Suisse могут частично или полностью сменить владельцев, говорили и раньше, после возникновения проблем у структуры на фоне начавшегося неделей ранее банковского кризиса в США. 15 марта котировки швейцарского банка рухнули более чем на 20 процентов.