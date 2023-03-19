МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Киеву не стоит ожидать, что Евросоюз примет Украину в альянс в ближайшее время, заявил в беседе с немецким изданием Kurier Украину экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Глава Минюста Германии назвал условие для действия ордера на "арест" Путина

"Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", — заявил политик и отметил, что до завершения конфликта стать членом ЕС у Киева не выйдет.

Юнкер добавил, что обязательным для вступления в Евросоюз условием будет окончание конфликта и претворение в жизнь всех необходимых реформ. Это невозможно осуществить в скором времени, отметил он.

"В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз", — пояснил бывший руководитель Еврокомиссии.

Он также отметил, что поддерживает позицию контактов с Москвой и Пекином и выступил с призывом подать сигнал о готовности к диалогу.

Россия не раз заявляла о своей готовности к переговорам, однако киевские политики установили на законодательном уровне запрет на них.