Экс-глава Еврокомиссии неожиданно высказался о перспективах Украины
Бывший глава Еврокомиссии Юнкер: Украину не скоро примут в ЕС, нужны переговоры с Россией
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Киеву не стоит ожидать, что Евросоюз примет Украину в альянс в ближайшее время, заявил в беседе с немецким изданием Kurier Украину экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", — заявил политик и отметил, что до завершения конфликта стать членом ЕС у Киева не выйдет.
Юнкер добавил, что обязательным для вступления в Евросоюз условием будет окончание конфликта и претворение в жизнь всех необходимых реформ. Это невозможно осуществить в скором времени, отметил он.
"В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз", — пояснил бывший руководитель Еврокомиссии.
Он также отметил, что поддерживает позицию контактов с Москвой и Пекином и выступил с призывом подать сигнал о готовности к диалогу.
Россия не раз заявляла о своей готовности к переговорам, однако киевские политики установили на законодательном уровне запрет на них.
https://1prime.ru/world/20230319/840117058.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.