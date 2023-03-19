МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россия должна идти рука об руку с Африкой, чтобы не допустить экономической колонизации Западом, заявил председатель Национального Собрания Зимбабве Джейкоб Муденда. Названо условие для успешного экономического партнерства России и Африки

"Когда мы приезжаем в Россию, мы хотим этим сообщить: России нужно идти рука об руку с Африкой. Мы уже пережили опыт политической колонизации, а теперь подвергаемся экономической колонизации. Поэтому мы призываем такие развитые страны, как Россия, работать с нами. Приезжайте в Африку, чтобы инвестировать, чтобы создавать совместные предприятия", — сказал он в ходе парламентской конференции "Россия-Африка".

По словам Муденды, ВВП Зимбабве и других африканских стран будет только расти, поскольку Африка богата природными ресурсами и обладает молодым и динамично развивающимся населением.

"Нам нужна инфраструктура для развития: железные дороги, авиатранспорт… Иной раз, чтобы добраться в другую страну Африки, нам приходится лететь через Европу! А нужно развивать торговые связи между странами Африки, а также с Россией", — отметил он.

Кроме того, Муденда подчеркнул, что африканские страны заинтересованы в развитии телекоммуникаций и интернета.

"Нужно развивать энергетику, доступ к водным ресурсам, чтобы развивать наше сельское хозяйство", — добавил он.

Ранее спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил, что Хараре предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки.

В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

В рамках конференции запланированы двусторонние встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с рядом глав делегаций — спикеров парламентов и палат парламентов африканских стран.