МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российскую лизинговую компанию планируется создать в Африке, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "Росгеология" выйдет на рекордное для себя число проектов в Африке

"Будет создана, скорее всего, российская лизинговая компания в Африке специализированная. Сейчас мы выбираем место базирования для этой лизинговой компании, потому что есть такая особенность у африканского рынка, там очень много всего берут в лизинг: от самолетов до вендинговых машин. В настоящий момент эта работа ведется", — сказал он во время круглого стола "Законодательный ответ на экономические вызовы" на Международной парламентской конференции "Россия — Африка".

"Опорная компания, скорее всего, будет "Газпромбанк лизинг", и соответствующие мероприятия заложены в плане модификации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", — добавил Осьмаков.