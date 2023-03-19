МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Начинающийся американский банковский кризис произошел из-за излишнего промедления ФРС с повышении ставки, объяснил в беседе с АиФ заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин. FT: Credit Suisse могут слить с банком UBS

По его мнению, руководство Федеральной резервной системы слишком долго проводило политику низких ставок. В результате банки страны скупили слишком много активов по завышенным ценам, надув тем самым мыльный пузырь, который должен лопнуть.

"Это результат того, что (страны Запада — прим. ред.) очень долго проводилась политика околонулевых ставок. В результате на балансах банков находится много активов, которые куплены по очень высоким ценам в тот период, пока ставки были низкими", — пояснил зампред.

Если деньги за счет низких ставок регулятора "дешевые", то кредитные организации стараются вложить в активы как можно больше свободных средств, увеличивая доход. Поэтому для такой компании ситуация с массовым оттоком вкладчиков — очень опасна. Если люди одновременно потребуют вернуть вклады, то свободных средств на счетах банка не хватит, и он будет вынужден срочно распродавать свои активы, например, государственные облигации.

Если эти активы были куплены дороже, чем их можно продать во время набега вкладчиков, банк понесет убытки и может обанкротиться. Именно это и произошло с американскими банками в этом месяце.

"По мере нормализации денежно-кредитной политики, чтобы она соответствовала стабильной инфляции вблизи их целей, выясняется, что цены этих активов на самом деле фундаментально ниже, чем то, как они отражены на балансе. Другими словами, активы на балансах банков обесцениваются. У нас в России периода такого рода денежно-кредитной политики не было, поэтому таких уязвимостей в нашей системе в принципе нет", — резюмировал Заботкин.

В марте текущего 2023 года регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, кот орый занимал 16-е место в банковской системе страны. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.