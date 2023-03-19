МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россия готова помочь странам Африки в укреплении безопасности и суверенитета, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата конференции "Россия — Африка" Олег Озеров. Власти Зимбабве предложили России развивать экономическое сотрудничество

"Африка готовится к совершенно новому этапу своего развития, где будет сочетаться два процесса: укрепления национального суверенитета — и здесь Россия полностью выступает на стороне наших африканских друзей, потому что мы заинтересованы, чтобы каждая страна имела самостоятельный голос, не подчинялась диктату извне и самостоятельно вырабатывала свою линию на международной арене… У нас есть общность интересов, прежде всего в том, что касается безопасности", — сказал он в ходе парламентской конференции "Россия-Африка".

"Вторым измерением безопасности является укрепление интеграционных процессов внутри континента… Мы убеждены, что эти два процесса приведут к тому, что Африка станет мощным полюсом силы на международной арене", — добавил посол.

Озеров отметил, что Африка всегда была надежным другом для России, поэтому Москва заинтересована в выстраивании равноправных отношений со странами континента как в вопросе безопасности, так и в вопросах экономики.

"Вопросы борьбы с международным терроризмом, где мы всецело поддерживаем африканские страны… Продовольственная безопасность, где у России есть сильные козыри… Мы готовы помочь африканским странам не только удовлетворить свои потребности за счет импорта зерна, но и развивать ваши собственные компетенции", — добавил он.

Озеров подчеркнул, что важными также являются сферы биологической безопасности и климатических угроз.

"Многочисленные вызовы стоят перед африканскими странами, и у России есть свои ответы на эти вызовы. Наконец, это вопрос биологических угроз, США и их партнеры создают по всему миру, и в том числе на африканском континенте, биолаборатории", — сказал посол.

Озеров добавил, что Россия ожидает представителей всех стран на саммите "Россия — Африка", который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.