ДОХА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил в воскресенье на встрече с российской делегацией во главе с вице-премьером, министром торговли и промышленности РФ Денисом Мантуровым развитие совместных проектов в Египте, продовольственные поставки, говорится в сообщении канцелярии президента Египта на ее сайте. Мантуров рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Как отметил в приведенном сообщении официальный представитель президента республики Ахмед Фахми, "эта встреча стала свидетельством подтверждения обоюдного стремления двух сторон к дальнейшему укреплению отношений в различных областях… На ней обсуждалось вложение российских инвестиций и совместные проекты в Египте, в первую очередь, создание атомной электростанции "Эль-Дабаа", российской промышленной зоны в экономической зоне в районе Суэцкого канала, а также сотрудничество в области зерновых и продовольственных поставок в в свете нынешнего глобального кризиса в этой сфере".

В настоящее время в Египте проходит заседание совместной с Россией правительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.