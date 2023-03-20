МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия и Европейский союз завершили в Брюсселе четвертый раунд переговоров по всестороннему соглашению о свободной торговле, направленному на дальнейшее укрепление экономических связей между двумя сторонами. Си Цзиньпин призвал к наращиванию сотрудничества России и Китая в торговле

"В Брюсселе прошел 4-й раунд переговоров между Индией и ЕС о свободной торговле", — сообщила в Twitter секретарь министерства торговли Индии Нидхи Мани Трипати.

Она отметила, что в кулуарах переговоров провела встречу с главой департамента международной торговли ЕС Сабиной Вейанд.

Следующий раунд переговоров по этому соглашению запланирован на 12-16 июня.

Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но переговоры зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению были возобновлены в мае 2021 года.