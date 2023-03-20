Западу придется идти на поклон к Китаю, заявил Дерипаска
Дерипаска считает, что Западу придется идти на поклон к Китаю из-за банковского кризиса
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Экономические проблемы, связанные с банковским кризисом, заставят страны Запада "идти на поклон" к Китаю, заявил в своем телеграм-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска.
По мнению миллиардера, к этому приведет неразумная экономическая политика западных игроков и слишком высокие банковские ставки в Америке, ЕС и других странах.
"Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира",- написал Дерипаска.
Он добавил, что "так близко США к банкротству своих госфинансов еще не подходили никогда".
Говоря о ситуации с банками в Швейцарии, Дерипаска отметил, что одним-двумя банками крушение многовековой "банковской кубышки" не закончится. "Настал и их черед. Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос", — считает бизнесмен.
https://1prime.ru/world/20230320/840123123.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.