МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Экономические проблемы, связанные с банковским кризисом, заставят страны Запада "идти на поклон" к Китаю, заявил в своем телеграм-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска. Дерипаска рассказал, как "агония США" заденет Россию

По мнению миллиардера, к этому приведет неразумная экономическая политика западных игроков и слишком высокие банковские ставки в Америке, ЕС и других странах.

"Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира",- написал Дерипаска.

Он добавил, что "так близко США к банкротству своих госфинансов еще не подходили никогда".

Говоря о ситуации с банками в Швейцарии, Дерипаска отметил, что одним-двумя банками крушение многовековой "банковской кубышки" не закончится. "Настал и их черед. Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос", — считает бизнесмен.