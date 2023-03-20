МОСКА, 20 мар — ПРАЙМ. Импорт алюминия в Китай за первые два месяца 2023 года вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это указывают данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные в субботу. Покупатели ждут улучшения спроса на алюминий после открытия экономики страны. Стоимость золота превысила 2000 долларов за унцию впервые с 18 апреля

В январе-феврале поставки необработанного алюминия и алюминиевой продукции, включая первичный алюминий и алюминиевые сплавы, составили 374 321 тонну против 336 007 тонн за аналогичный период прошлого года.

В конце прошлого года власти Китая сняли антиковидные меры, что усилило надежды на восстановление экономики и спроса на промышленные металлы.

Промышленная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами более чем за десять лет. За первые два месяца 2023 года производство первичного алюминия в Китае выросло на 7,5% по сравнению с январем-февралем прошлого года, до 6,74 млн тонн, максимума для отчетного периода по крайней мере с 2015 года. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в начале 2023 года

На фоне увеличения производства импорт бокситов, ключевого сырья для производства алюминия, в январе-феврале составил 23,62 млн тонн, что на 12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на увеличение поставок алюминия, высокие мировые цены в первые два месяца 2023 года делали импорт этого металла невыгодным.

Средняя цена фьючерсов на алюминий на LME в январе составила 2644 доллара за тонну, что стало максимумом с мая 2022 года. При этом в феврале контракты торговались в среднем по 2373 доллара.