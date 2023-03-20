МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Самолет, на котором, согласно предположениям, находится глава КНР Си Цзиньпин, совершил посадку в Москве, следует из данных Flightradar. Си Цзиньпин призвал к наращиванию сотрудничества России и Китая в торговле

За передвижением борта следили свыше ста пользователей сайта.

Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Этот будет первый заграничный визит китайского лидера после переизбрания на пост председателя КНР.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином запланирована на 21 марта, церемония пройдет в Кремле.