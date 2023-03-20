2023-03-20T12:23:00+03:00
2023-03-20T12:41:11+03:00
2023-03-20T12:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230320/840124185.html
Самолет, на котором, предположительно, летит Си Цзиньпин, сел в Москве
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самолет, на котором, согласно предположениям, находится глава КНР Си Цзиньпин, совершил посадку в Москве, следует из данных Flightradar. За передвижением борта следили свыше ста... ПРАЙМ, 20.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, москва, си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225004.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225004.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225001.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225001.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230320/840119790.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Самолет, на котором, предположительно, летит Си Цзиньпин, сел в Москве
Flightradar сообщил о посадке в Москве самолета, на котором может находиться Си Цзиньпин
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Самолет, на котором, согласно предположениям, находится глава КНР Си Цзиньпин, совершил посадку в Москве, следует из данных Flightradar.
За передвижением борта следили свыше ста пользователей сайта.
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Этот будет первый заграничный визит китайского лидера после переизбрания на пост председателя КНР.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином запланирована на 21 марта, церемония пройдет в Кремле.