МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе вырос до 30,6 миллиарда евро с 8,8 миллиарда в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Индия и ЕС завершили четвертый раунд переговоров по торговому соглашению

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 28,5 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в январе на 11% в годовом выражении, до 222,9 миллиарда евро, импорт — на 9,7%, до 253,5 миллиарда.

В Евросоюзе январский дефицит внешнеторгового баланса составил 34,6 миллиарда евро после 12,1 миллиарда в декабре. Экспорт товаров из ЕС в январе увеличился в годовом выражении на 10,6%, до 198,6 миллиарда евро, импорт — на 7%, до 233,3 миллиарда.