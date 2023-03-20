МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай являются надежными партнерами, их сотрудничество вносит весомый вклад в прогресс всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин призвал к наращиванию сотрудничества России и Китая в торговле

"Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками", — заявил Си Цзиньпин по прибытии в Москву.

Он отметил, что страны продолжают углублять политическое взаимодоверие и расширять партнерство. По словам политика, дружба двух государств "навеки глубоко укоренилась в сердцах людей".

Си Цзиньпин заверил, что в текущих непростых условиях Пекин готов совместно с Москвой "стоять на страже" миропорядка, основанного на международном праве, продвигать многополярность и демократизацию международных отношений. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в начале 2023 года

Китайский лидер также выразил уверенность в том, что его визит будет носить плодотворный характер и придаст новый импульс всеобъемлющему партнерству России и Китая. Кроме того, он сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным важные вопросы региональной и международной повестки.

Визит Си Цзиньпина в Россию пройдет с 20 по 22 марта и станет первой заграничной поездкой китайского лидера после переизбрания на должность председателя КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что официальная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина состоится 21 марта.