Россия списала задолженность для Африки на более чем 20 миллиардов долларов
Путин: Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия списала задолженность африканским государствам на сумму свыше 20 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил в понедельник на парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире".
"Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 миллиардов долларов", — заявил Путин.
По словам президента, партнерство РФ с африканским континентом вышло на новый уровень, обретя дополнительную динамику. Стороны ежегодно наращивают показатели товарооборота, который по итогам 2022 года приблизился к 18 миллиардам долларов.
Путин подчеркнул, что Москва продолжит уделять первоочередное внимание сотрудничеству с этим регионом и развитию стратегического партнерства.
Кроме того, Россия будет и далее оказывать содействие Африке в вопросах энергетики и расширении энергетических систем. Глава РФ напомнил, что крупные российские компании уже принимают участие в инвестиционных проектах, реализуемых в Африке.
Несмотря на невысокую долю африканских стран в мировом ВВП, роль региона на мировой арене становится все более значимой, отметил российских лидер и выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров нового многополярного мира.
https://1prime.ru/world/20230320/840127038.html
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