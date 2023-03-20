МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия списала задолженность африканским государствам на сумму свыше 20 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин. В Госдуме оценили динамику товарооборота России и Африки

Глава государства выступил в понедельник на парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире".

"Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 миллиардов долларов", — заявил Путин.

По словам президента, партнерство РФ с африканским континентом вышло на новый уровень, обретя дополнительную динамику. Стороны ежегодно наращивают показатели товарооборота, который по итогам 2022 года приблизился к 18 миллиардам долларов.

Путин подчеркнул, что Москва продолжит уделять первоочередное внимание сотрудничеству с этим регионом и развитию стратегического партнерства. Путин настаивает на пакетном характере продуктовой сделки

Кроме того, Россия будет и далее оказывать содействие Африке в вопросах энергетики и расширении энергетических систем. Глава РФ напомнил, что крупные российские компании уже принимают участие в инвестиционных проектах, реализуемых в Африке.

Несмотря на невысокую долю африканских стран в мировом ВВП, роль региона на мировой арене становится все более значимой, отметил российских лидер и выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров нового многополярного мира.