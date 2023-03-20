МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Китай за последнее время совершил большой рывок в своем развитии, чем привлек интерес всего мира, заявил президент Владимир Путин, признавшись, что Россия даже немного завидует. Путин оценил состояние китайской экономики

"Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — сказал российский лидер во время неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин отметил, что в Китае сложилось сильное управление, а экономика действует эффективнее, чем в других государствах. Кроме того, Пекин придерживается взвешенной позиции по большинству вопросов международной повестки, добавил президент.

По словам Путина, у России и КНР есть много общих целей и задач, страны делают существенные шаги для развития двусторонних отношений, в том числе торговых. Си Цзиньпин назвал Китай и Россию надежными партнерами

Китайский лидер в свою очередь призвал продолжать работу по углублению партнерства между странами и заверил, что Пекин уделяет большое внимание этому вопросу.

"Мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — сказал он

Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с трехдневным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики.