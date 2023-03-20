Politico: на фоне гонки субсидий транснациональные корпорации манипулируют странами ЕС
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.Европейские чиновники доведены до отчаяния транснациональными гигантами, которые манипулируют страхом перед промышленным спадом и вытягивают из бюджета последнее, пишет издание Politico.
После принятого в США Закона о снижении инфляции началась так называемая "гонка субсидий", в которую втянули и Европу.
"Компании наживаются на страхе европейцев перед промышленным спадом и требуют от государства все больше денег", — отметил автор статьи.
Чиновники Евросоюза уже в отчаянии: компании требуют все больше финансирования со стороны властей и грозят перевести свои производственные мощности из региона в Америку, если не получат достаточно денег.
"Требований становится все больше. Иногда мы неподдельно удивляемся: неужели это обоснованная обеспокоенность? А может, компании просто пользуются моментом и проверяют, насколько далеко они могут зайти?" — отметил в беседе с изданием один из чиновников в Брюсселе.
Главной проблемой в столице объединенной Европы видят закон Джо Байдена "О снижении инфляции", благодаря которому Белый дом использеют обширный пакет госсубсидий и переманивают из Европы в США крупных промышленных игроков. В частности, речь идет о гигантах Volkswagen и Northvolt.
На втором месте — реакция на первую проблему. Боясь перетока компаний за океан, Брюссель предоставляет дополнительную свободу действий отдельным странам, чтобы те сами решали свои проблемы, наращивая независимость и развивая свои экономики.
Если план провалится, то под угрозой окажется не только экономическая эффективность объединения стран, но и основополагающие принципы рыночной экономики, которые десятки лет назад легли в основу Евросоюза. Компании либо начнут уходить, либо банкротиться. Откажется, что огромные деньги налогоплательщиков ЕС будут потрачены впустую.
https://1prime.ru/world/20230320/840130201.html