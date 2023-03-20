МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.Европейские чиновники доведены до отчаяния транснациональными гигантами, которые манипулируют страхом перед промышленным спадом и вытягивают из бюджета последнее, пишет издание Politico. СМИ: поляки останутся без мяса и зерна к 2030 году

После принятого в США Закона о снижении инфляции началась так называемая "гонка субсидий", в которую втянули и Европу.

"Компании наживаются на страхе европейцев перед промышленным спадом и требуют от государства все больше денег", — отметил автор статьи.

Чиновники Евросоюза уже в отчаянии: компании требуют все больше финансирования со стороны властей и грозят перевести свои производственные мощности из региона в Америку, если не получат достаточно денег.

"Требований становится все больше. Иногда мы неподдельно удивляемся: неужели это обоснованная обеспокоенность? А может, компании просто пользуются моментом и проверяют, насколько далеко они могут зайти?" — отметил в беседе с изданием один из чиновников в Брюсселе.

Главной проблемой в столице объединенной Европы видят закон Джо Байдена "О снижении инфляции", благодаря которому Белый дом использеют обширный пакет госсубсидий и переманивают из Европы в США крупных промышленных игроков. В частности, речь идет о гигантах Volkswagen и Northvolt.

На втором месте — реакция на первую проблему. Боясь перетока компаний за океан, Брюссель предоставляет дополнительную свободу действий отдельным странам, чтобы те сами решали свои проблемы, наращивая независимость и развивая свои экономики.

Если план провалится, то под угрозой окажется не только экономическая эффективность объединения стран, но и основополагающие принципы рыночной экономики, которые десятки лет назад легли в основу Евросоюза. Компании либо начнут уходить, либо банкротиться. Откажется, что огромные деньги налогоплательщиков ЕС будут потрачены впустую.