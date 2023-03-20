МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Более половины российских компаний, которые занимаются переориентацией на Восток, хоть и испытывают трудности, но не критические, в то же время трети фирм этот процесс дается сложнее, говорится в исследовании, подготовленном деловым объединением "Ассоциация менеджеров" совместно с Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Путин назвал приоритеты России в условиях санкций

"Более половины лидеров отечественной экономики позитивно смотрят на перспективы освоения новых рынков: 62% опрошенных ответили, что стратегический разворот их компаний на рынки стран мирового большинства идет "не без трудностей, но они не критичны", — подчеркивается в исследовании "Стратегический разворот России на Восток", проведенном организаторами среди представители крупного российского бизнеса.

При этом 5% сообщили, что переориентация бизнеса происходит "довольно легко", одновременно велика доля тех компаний (33%), которые описывают процесс выхода на новые рынки словами "крайне тяжело", указывается в исследовании.

Наиболее привлекательным, согласно его результатам, бизнесмены считают рынок Китая: на работу с ним настроено респондентов- 49%, далее в рейтинге интересов российского бизнеса — ОАЭ (41%) и Турция (36%).

"За ними примерно на одном уровне следуют Иран и страны Латинской Америки — по 22%. Каждая пятая компания сообщила о том, что уже работает или планирует выйти на рынок Индии. На страны Африки ориентируются около 10% опрошенных", — говорится в исследовании.