ООН, 20 мар — ПРАЙМ. Следует изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении российских требований в контексте зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. Постпредство России при ООН оценило заявления о продлении зерновой сделки

"Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", — сказал Хак, отвечая на вопрос о том, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по вопросам, поднятым Россией.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.

По его словам, "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

В частности, по словам Небензи должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.