МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия и Египет подписали протокол о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Товарооборот России и Египта вырос на 30 процентов в 2022 году

Как пишет ведомство, заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин принял участие в 14-м заседании совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 18-20 марта в Каире.

"По итогам заседания Владимир Ивин и председатель Генеральной организации по контролю за экспортом и импортом (Египет) Иссам Эль-Нагар подписали протокол об административном сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что со стороны Египта будет внедрена электронная система верификации сертификатов о происхождении товаров формы "А". "Ее применение позволит полностью отказаться от необходимости представления в таможенные органы России оригинала сертификата на бумажном носителе – достаточно будет указать его реквизиты в декларации на товары", — поясняет ФТС.

В ведомстве добавили, что Ивин также провел встречу с руководителем таможенной администрации Египта Эльшахаатом Гатвари по актуальным вопросам таможенного сотрудничества двух стран. Как сообщается, стороны договорились подписать план и "дорожную карту" по подготовке соглашения о взаимном признании институтов уполномоченных экономических операторов и иные двусторонние документы в ходе международного экономического форума "Россия-Африка", который состоится в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Кроме того, как сообщается, было принято решение о предметной проработке вопроса о направлении представителей ФТС России в Египет.