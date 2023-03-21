МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Сервисные компании российской авиаотрасли получат льготы, заявил Мишустин

Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлится до 22-го. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.

По прибытии в Россию Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире Пекин готова с Москвой решительно стоять на страже международного права. Путин отметил, что Россия и Китай имеют очень много совместных задач и целей.

КАКОЙ КИТАЙ НУЖЕН РОССИИ

Встреча Мишустина и Си Цзиньпина запланирована на первую половину дня во вторник, сообщил ранее журналистам Ушаков. Этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в декабре 2022 года. На ней Мишустин заявил, что Россия и Китай готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.

По словам российского премьера, у стран совпадают подходы по многим проблемам современности, к примеру, Москва и Пекин вместе выступают за формирование многополярной архитектуры международных связей. Мишустин напомнил, что, по словам Путина, "процветающий Китай нужен России, в свою очередь Китаю нужна успешная Россия".

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян тогда выразил намерение укреплять контакты в сфере культуры и спорта, развивать гуманитарное сотрудничество, в том числе в области образования. Китайская сторона замечала, что по мере снижения ковидных ограничений будут расти контакты между двумя государствами.

КОГО ИЗ КАБМИНА ВОЗЬМЕТ НА ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИН

Во вторник также состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина в составе делегаций. Государственные лидеры условились обсудить в том числе вопросы в сфере экономического взаимодействия.

В понедельник Путин заметил, что за последние десять лет Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений, к примеру, торговый оборот увеличился более чем в два раза — до 185 миллиардов долларов. Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России.

Ушаков отмечал, что первый раунд российско-китайских переговоров 21 марта будет представительным. В узком составе предполагается участие зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, посла России в Китае Игоря Моргулова и самого Ушакова.

В переговорах в расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.