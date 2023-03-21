МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в опубликованных в понедельник конгрессменом заявлении и тексте документа. СМИ: США вымогают у Европы последние деньги

По задумке Хоули, который уже долгое время выступает последовательным критиком КНР, принятие подобного закона позволит "снизить зависимость США" от Поднебесной в экономическом отношении, а также защитить интересы американского рабочего класса.

"Китай — величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам. Годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему", — утверждает конгрессмен.

Согласно предложенной республиканцем инициативе, президенту США Джо Байдену надлежит отменить "нормальный" статус торговых отношений с Китаем и пересмотреть тарифы на китайские товары в сторону повышения. Кроме того, текст будущего закона дает главе государства дополнительные полномочия по еще большему повышению торговых пошлин на товары из КНР.