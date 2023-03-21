МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Представитель Европейского центрального банка Роберт Хольцман в ходе интервью австрийскому телеканалу ORF TV выразил меньше решимости по поводу трех дополнительных повышений процентных ставок, о необходимости которых заявлял ранее. Аналитик прокомментировал сделку банка UBS с Credit Suisse

Две недели назад Хольцман, который также возглавляет центральный банк Австрии, в интервью немецкой газете Handelsblatt говорил, что ЕЦБ следует повышать ставки на 50 базисных пунктов по итогам каждого из предстоящих четырех заседаний, поскольку инфляция в еврозоне оказалась весьма устойчивой. С тех пор ЕЦБ произвел одно такое повышение, в рамках заседания на прошлой неделе.

Тем не менее, в понедельник представитель ЕЦБ, отвечая на вопрос о том, придерживается ли он своего прежнего мнения, учитывая турбулентность в банковском секторе, сказал, что не исключает вероятности трех повышений ставок, однако и не заявляет о том, что они обязательно произойдут.

Ранее в понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что колебания финансового рынка могут частично выполнить работу центрального банка, если приведут к ослаблению спроса и снижению инфляции. Глава ЕЦБ, вероятно, имела в виду падение объемов кредитования и охлаждение экономической активности, которое может быть следствием как повышения процентных ставок, так и потрясений в банковском секторе. Дефицит торгового баланса еврозоны подскочил до 30,6 миллиарда евро

Хольцман отметил, что с того момента, как он давал интервью Handelsblatt, ликвидность в финансовой системе снизилась, подразумевая падение акций банков на опасениях по поводу банковского кризиса.

"Мы обеспокоены борьбой с инфляцией", — сказал он, добавив, что если в еврозоне начнется дефляция или замедление инфляции из-за сокращения ликвидности, то ЕЦБ больше не придется повышать ставки или можно будет ограничиться более плавным их повышением.

На вопрос о том, представляет ли опасность слияние UBS и Credit Suisse, которое приведет к появлению весьма большого банка в довольно маленькой стране (Швейцарии), Хольцман ответил, что "это может стать опасным, но вовсе необязательно".