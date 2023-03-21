ТЕГЕРАН, 21 мар — ПРАЙМ. Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Лавров отметил рост числа желающих вступить в БРИКС и ШОС

"Региональные соглашения, особенно с важными региональными партнерами, такими как ШОС и БРИКС, — это то, что мировая экономика будет продвигать вперед на плечах этих экономических гигантов в ближайшие десятилетия", — сказал Хандузи.

Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.