АНКАРА, 21 мар — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк выделит Турции 500 миллионов евро для восстановления после разрушительных землетрясений, сообщает издание Dünya. Землетрясения всколыхнули рынок жилья в Турции, сообщили СМИ

Это станет первым траншем после того, как банк четыре года назад прекратил финансирование страны в связи с геологоразведкой возле побережья Кипра. Таким образом ЕИБ снимает действовавший с 2019 года запрет на финансирование Анкары, отмечается в сообщении.

По словам вице-президента банка Лилианы Павловой, ЕИБ разрабатывает комплексный пакет помощи совместно с Еврокомиссией.

Накануне в Брюсселе прошла донорская конференция. Ее участники собрали 7 миллиардов евро, которые планируется направить Турции и Сирии для восстановления после природных бедствий.

В начале марта в Турции произошли мощные землетрясения магнитудой около 7,7. В результате ЧП погибли свыше 50 тысяч человек. Власти страны назвали произошедшее "катастрофой века".