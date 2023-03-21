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Си Цзиньпин объяснил, почему выбрал Россию для первого зарубежного визита
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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что выбрал Россию для первого официального визита после переизбрания, поскольку это отвечает исторической логике. Он отметил, что Россия и... ПРАЙМ, 21.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, китай, си цзиньпин, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что выбрал Россию для первого официального визита после переизбрания, поскольку это отвечает исторической логике.
Он отметил, что Россия и Китай являются не только соседями и крупнейшими мировыми державами, но также стратегическими партнерами. Отношения стран выдержали проверку временем, добавил китайский лидер.
Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник. Его визит продлится до 22 марта и станет первой зарубежной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР.
На вторник у главы КНР запланирована официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Накануне лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке.
Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина и Михаила Мишустина посетить Китай в этом году.