МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что выбрал Россию для первого официального визита после переизбрания, поскольку это отвечает исторической логике. Мишустин отметил успешное экономическое сотрудничество России и Китая

Он отметил, что Россия и Китай являются не только соседями и крупнейшими мировыми державами, но также стратегическими партнерами. Отношения стран выдержали проверку временем, добавил китайский лидер.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник. Его визит продлится до 22 марта и станет первой зарубежной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР.

На вторник у главы КНР запланирована официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Накануне лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке.

Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина и Михаила Мишустина посетить Китай в этом году.