МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США переживают "хрестоматийный" экономический кризис, и S&P 500 еще долго не достигнет нового максимума, пишет Bloomberg со ссылкой на слова инвестора-миллиардера Леона Купермана. Американский сенатор поспорил на деньги о том, кто выиграет выборы в США

По его мнению, банкротство Silicon Valley Bank и других пошатнуло доверие к банковскому сектору США.

"То, что произошло, было похоже на типичное описание кризиса в учебнике. Это логическое продолжение безответственной фискальной и денежно-кредитной политики наших властей за последние десять лет", — заявил Куперман, добавив, что, хотя он и не прогнозировал проблему SVB, но был уверен, что экономика США движется к какому-то роковому событию.

Ранее инвестор заявил, что он видит рецессию для экономики США в конце этого года и предупредил, что S&P 500 может упасть до 3 100 в ближайшей перспективе, подразумевая падение на 22 процента от текущих уровней. Другие аналитики Уолл-стрит предсказали аналогичное свободное падение, а главный фондовый стратег Morgan Stanley предупредил о падении акций на 26 процентов.