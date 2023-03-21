Россия рассчитывает увеличить экспорт продовольствия в Китай
Путин: Россия рассчитывает увеличить экспорт продовольствия на китайский рынок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на увеличение поставок продовольственной продукции на китайский рынок, заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем в расширенном составе.
Новость дополняется
https://1prime.ru/world/20230321/840146300.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.