2023-03-21T17:27:49+03:00

2023-03-21T17:27:49+03:00

2023-03-21T17:27:49+03:00

2023

https://1prime.ru/world/20230321/840146300.html

Россия рассчитывает увеличить экспорт продовольствия в Китай

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https://россиясегодня.рф

Россия рассчитывает на увеличение поставок продовольственной продукции на китайский рынок, заявил президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем в... ПРАЙМ, 21.03.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60