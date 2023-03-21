МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай могут достичь мирового лидерства в области искусственного интеллекта, если будут работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин пообещал помочь китайскому бизнесу выйти на российский рынок

По мнению российского лидера, Москва и Пекин также могут добиться успеха в информационных технологиях и сетевой безопасности. Для этого у стран есть богатый научный потенциал и широкие производственные возможности, отметил Путин.

Глава РФ предложил китайской стороне сконцентрироваться на совершенствовании стратегического партнерства по различным отраслям.

Кроме того, Путин подчеркнул, что технологический суверенитет стал залогом устойчивости в развитии России и Китая.