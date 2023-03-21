Путин назвал перспективные направления для сотрудничества России и Китая
Путин: Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в сфере искусственного интеллекта
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай могут достичь мирового лидерства в области искусственного интеллекта, если будут работать сообща, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
По мнению российского лидера, Москва и Пекин также могут добиться успеха в информационных технологиях и сетевой безопасности. Для этого у стран есть богатый научный потенциал и широкие производственные возможности, отметил Путин.
Глава РФ предложил китайской стороне сконцентрироваться на совершенствовании стратегического партнерства по различным отраслям.
Кроме того, Путин подчеркнул, что технологический суверенитет стал залогом устойчивости в развитии России и Китая.
https://1prime.ru/world/20230321/840146413.html
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