МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Порядка 16 стран выражают интерес в присоединении к БРИКС, причем этот список постоянно расширяется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Будущее за БРИКС и ШОС, заявил иранский министр

"Сейчас список достаточно длинный, кроме того, есть государства, которые проявляют особое внимание к подключению к работе нового банка развития БРИКС… Здесь множественность форматов и разная геометрия допустима", — сказал он в эфире "Первого канала".

"В период текущего председательства ЮАР в объединении будет сделан важный следующий шаг в этом направлении. В этом у меня нет ни малейших сомнений… Цифры варьируются буквально каждый месяц, количество увеличивается. Я 16 предпочел бы назвать в качестве более реалистичной цифры", — пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и ШОС, резко возросло, сейчас их около 20, среди них Египет, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Мексика и еще ряд африканских стран.