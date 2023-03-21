МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай выступили против создания барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата.

Кроме того, Москва и Пекин намерены побуждать G20 реагировать на вызовы в международной финансово-экономической сфере и усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование.

Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.

"Стороны намерены укреплять взаимодействие по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, и борьбы с торговым протекционизмом, проявляющимся в том числе в установлении нелегитимных односторонних ограничений в торговле, усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование в целях повышения роли ВТО в глобальном экономическом управлении…", — говорится в заявлении.

Уточняется, что Россия и Китай намерены способствовать восстановлению функционирования механизма разрешения споров к 2024 году, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам обсуждения совместных инициатив в сфере упрощения процедур инвестирования и электронной торговли.





Новость дополняется