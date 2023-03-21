Россия и Китай выступили против торговых барьеров под предлогом борьбы с изменением климата
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай выступили против создания барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата.
Кроме того, Москва и Пекин намерены побуждать G20 реагировать на вызовы в международной финансово-экономической сфере и усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны намерены укреплять взаимодействие по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, и борьбы с торговым протекционизмом, проявляющимся в том числе в установлении нелегитимных односторонних ограничений в торговле, усилить диалог по повестке ВТО, включая ее реформирование в целях повышения роли ВТО в глобальном экономическом управлении…", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Россия и Китай намерены способствовать восстановлению функционирования механизма разрешения споров к 2024 году, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам обсуждения совместных инициатив в сфере упрощения процедур инвестирования и электронной торговли.
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