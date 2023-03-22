МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Совокупный ВВП стран ЕАЭС снизился на 1,6 процента в 2022 году

"Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной", — сообщил он.

Говоря о банкротстве в марте 2023 года калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) и риске начала нового финансового кризиса в США, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, указал на ожидаемое резкое снижение экономической активности и ВВП. "В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест — сокращения рабочих мест, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами", — отметил собеседник агентства.

"Происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за банков США и Европы", — добавил он.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate.