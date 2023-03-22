МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о выделении на меры по борьбе с ростом цен более 2 триллионов иен (15,2 миллиарда долларов), сообщил телеканал NHK. В Японии пообещали миру страшные последствия из-за действий Запада

Правительство открыло заседание "общего штаба по проблемам цен, зарплат и быта" и приняло решение о дополнительных мерах в связи с ростом цен в стране.

"Рост цен в мире по-прежнему сложно предсказать. Мы и дальше будем мобильно реагировать на ежедневно меняющиеся цены и экономическую ситуацию", — сказал на заседании генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Семьям с низким доходом будет выделено единоразовое пособие в размере 30 тысяч иен (227 долларов), а семьям с детьми — по 50 тысяч иен (около 380 долларов) на каждого ребенка. Также государство с мая частично компенсирует рост цен на электроэнергию и СПГ, будет оказана помощь предприятиям, использующим значительные объемы электроэнергии.

Средства будут выделены из запасного фонда расходов бюджета.